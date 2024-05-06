Главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации арестовали за мошенничество

В российской столице задержали руководителя Восточно-Арктической нефтегазовой компании, который, вероятно, имеет отношение к махинациям с недостроенными детсадами и другими социальными объектами в Приморье.
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