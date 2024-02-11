В батальоне "Айдар" допустили зачистку села, протестующего против мобилизации

Бывший командир роты батальона "Айдар" (признан в РФ террористической организацией) Евгений Дикий потребовал наказать жителей села Космач в Ивано-Франковской области Украины, которые выступают против мобилизации.
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