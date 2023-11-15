Охотятся с наручниками: МИД РФ предостерегает россиян от «легкомысленных» выездов за рубеж

Политнавигатор В последнее время участились факты ареста российских граждан под предлогом нарушения ими экспортно-контрольного законодательства США, то есть торговлю чувствительными материалами и продукцией.
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