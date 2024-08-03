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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семья Кобе Брайанта сфотографировалась на фоне новой статуи легенды «Лейкерс»

Семья Кобе Брайанта сфотографировалась на фоне новой статуи легенды «Лейкерс»

Семья легендарного игрока НБА сфотографировалась на фоне новой статуи, которая расположена неподалеку от домашней арены «озерников» Crypto.

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