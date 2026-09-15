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Сургутские врачи провели трепанацию черепа пациенту с запущенным насморком

Сургутские врачи провели трепанацию черепа пациенту с запущенным насморком

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Врачи Сургутской окружной клинической больницы и травматологического центра провели 21-летнему пациенту трепанацию черепа, чтобы спасти его от последствий абсцесса мозга, развившегося на фоне обычного насморка.

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