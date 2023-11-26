Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Maxim Yushkin
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Олимпийская горнолыжница с Украины счастлива от переезда в Россию: "Горите, ...опы XXLядские!"

Олимпийская горнолыжница с Украины счастлива от переезда в Россию: "Горите, ...опы XXLядские!"

Юрий Кот   Украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко, выступавшая за сборную Украины на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, перебралась в Россию и зафиксировала этот факт в интернете с соответствующим сопровождением.

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