🚰 В Крыму ограничили подачу воды в нескольких районах По информации предприятия «Вода Крыма», в связи с аварийно-ремонтными работами сегодня будет ограничено водоснабжение в ряде населённых пунктов: 🔵 Джанкойский филиал — Джанкой: ул.