Синоптик предупредил о возможном температурном рекорде в Москве 1 июня

Первый день лета в Москве может стать самым жарким за последние 80 лет наблюдений, температура воздуха приблизится к 30 градусам тепла, сообщила 24 мая главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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