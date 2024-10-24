Массовое отравление в США: один человек умер, а десятки пострадали после употребления бургеров McDonald’s Евгения КомароваСпециалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний зарегистрировали 48 случаев отравления в 10 американских штатах из-за кишечной палочки.
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