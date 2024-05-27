Почему Брежнев хотел отказаться от проведения Олимпиады-80?

Летняя Олимпиада 1980 года, проходившая в Москве и нескольких других столичных городах Советского Союза, стала важным событием в жизни нашей страны, поскольку она была первой в истории олимпийского движения, проходившей на территории Восточной Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии