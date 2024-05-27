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Почему Брежнев хотел отказаться от проведения Олимпиады-80?

Почему Брежнев хотел отказаться от проведения Олимпиады-80?

Летняя Олимпиада 1980 года, проходившая в Москве и нескольких других столичных городах Советского Союза, стала важным событием в жизни нашей страны, поскольку она была первой в истории олимпийского движения, проходившей на территории Восточной Европы.

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Сергей К
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Сергей К
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