Новая причина для отказов в кредитах и источники доходов россиян. Обзор Банки.ру

У банков появилась новая причина для отказов в кредитах, обращают внимание «Известия». Если до конца прошлого года на этапе рассмотрения заявки кредитные организации рассчитывали возможность дефолта заемщика (просрочка свыше 90 дней), то сейчас многие из них включили в скоринг прогноз, оценивающий вероятность личного банкротства.