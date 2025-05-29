Количество взломов ИИ-ассистентов с начала года выросло на 90%

В России выросло количество взломов аккаунтов в нейросетях и популярных иностранных ИИ-моделях — их число с января по апрель 2025 года выросло на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, отмечают специалисты «Информзащиты».
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