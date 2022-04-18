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На северо-востоке Москвы муж забил до смерти жену и сдался полиции

На северо-востоке Москвы муж забил до смерти жену и сдался полиции

На северо-востоке Москвы мужчина жестоко расправился со своей супругой и сам позвонил в полицию. Ему вменили причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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