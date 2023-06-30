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Головкин может провести бой с Джоном Райдером в Казахстане

Бывший чемпион мира в среднем весе, 41-летний казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) начал переговоры по бою с 34-летним британцем Джоном Райдером (32-6, 18 КО).

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