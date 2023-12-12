Двоих младенцев доставили вертолетом санавиации в медучреждения из районов Карелии

В Минздраве республики рассказали, сколько вылетов воздушного транспорта было с начала года. Для оказания специализированной медпомощи вертолетом санавиации в учреждения здравоохранения доставили 272 человека, среди них были и маленькие дети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии