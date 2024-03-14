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Владивосток планирует стать одним из лучших по уровню развития инфраструктуры

Владивосток планирует стать одним из лучших по уровню развития инфраструктуры

Глава Владивостока Константин Шестаков на отчёте перед депутатами заявил, что город получит 956 млрд рублей на реализацию мастер-плана, принятого в прошлом году, и станет к 2030 году одним из лучших в стране городов по уровню развития инфраструктуры, пишет VL.

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