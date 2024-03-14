Владивосток планирует стать одним из лучших по уровню развития инфраструктуры

Глава Владивостока Константин Шестаков на отчёте перед депутатами заявил, что город получит 956 млрд рублей на реализацию мастер-плана, принятого в прошлом году, и станет к 2030 году одним из лучших в стране городов по уровню развития инфраструктуры, пишет VL.