Владивосток планирует стать одним из лучших по уровню развития инфраструктуры

Глава Владивостока Константин Шестаков на отчёте перед депутатами заявил, что город получит 956 млрд рублей на реализацию мастер-плана, принятого в прошлом году, и станет к 2030 году одним из лучших в стране городов по уровню развития инфраструктуры, пишет VL.
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