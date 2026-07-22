Столичная бесплатная сеть вайфай насчитывает около 30 тыс. точек доступа

Москвичи и гости столицы могут бесплатно подключаться к городской сети вайфай, чтобы делиться фотографиями, пользоваться картами, искать информацию о достопримечательностях и цифровыми сервисами на портале mos.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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