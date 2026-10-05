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France protests: Up to 500 schools closed due to security concerns

Authorities in France were forced to close as many as 500 high schools across the country as protests over education standards ran into a third week.

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