Журналист Жуков: «Муравьеву начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс»

«Софью начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс. Кроме того, небольшая вспышка вируса на катке АП (академии Евгения Плющенко – Sports) не обошла и ее, из-за чего в августе пришлось ненадолго прервать занятия.