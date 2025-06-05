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Мода и Шоу-бизнес

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Экс-участник «Дома-2» Терехин заявил, что брак Бородиной и Сердюкова обречен

Экс-участник «Дома-2» Терехин заявил, что брак Бородиной и Сердюкова обречен

Экс-участник «Дома-2», адвокат Михаил Терехин назвал обреченным брак Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова из-за поведения телеведущей.

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