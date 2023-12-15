Техосмотр в России подорожает с 2024 года: во сколько он обойдется в Подмосковье

С 1 января 2024 года в России проиндексируют цены на техосмотр пропорционально уровню инфляции.С 1 января 2024 года в России подорожает техосмотр автомобилей, цены проиндексируют пропорционально уровню инфляции.
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