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В Россоши после драки у лицея педагогов обязали патрулировать улицы по вечерам

В Россоши после драки у лицея педагогов обязали патрулировать улицы по вечерам

В начале сентября возле лицея №11 в Россоши Воронежской области подрались две несовершеннолетние девушки.

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