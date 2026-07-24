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Царьград

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Стало известно, откуда могли атаковать Петербург беспилотники. Генерал озвучил неожиданную версию

Стало известно, откуда могли атаковать Петербург беспилотники. Генерал озвучил неожиданную версию

Генерал Попов допустил запуск беспилотников по Ленинградской области с территории Эстонии.Вооруженные силы Украины могли запускать беспилотники, атаковавшие Ленинградскую область и Санкт-Петербург, с территории Эстонии.

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Комментарии
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Владимир Буевич
А почему хуситы не запускаю беспилотники в сторону Эстонии?:? Я думаю надо срочно организовать обучение хуситов на нашей территории например борьбе с беспилотниками (никакого обучения запускам БПЛА, ни-ни....) , а то что потом вдруг какие-то хустские беспилотники начнут залетать со стороны Балтики в Эстонию...?? Ну а мы то здесь причем?
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