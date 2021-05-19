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В Уфе пройдут общественные слушания по строительству крематория

В Уфе пройдут общественные слушания по строительству крематория

Заказчиком объекта выступает главное управление архитектуры и градостроительства. Проект предполагает, что крематорий расположится в квартале ограниченном улицей Энергетиков, бывшим посёлком Новоалександровка и территорией ОАО «Башнефть-Новоил».

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