В Уфе пройдут общественные слушания по строительству крематория

Заказчиком объекта выступает главное управление архитектуры и градостроительства. Проект предполагает, что крематорий расположится в квартале ограниченном улицей Энергетиков, бывшим посёлком Новоалександровка и территорией ОАО «Башнефть-Новоил».
Заказчиком объекта выступает главное управление архитектуры и градостроительства. Проект предполагает, что крематорий расположится в квартале ограниченном улицей Энергетиков, бывшим посёлком Новоалександровка и территорией ОАО «Башнефть-Новоил».
Свежие комментарии