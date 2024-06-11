Норвегия анонсировала сборку танков Leopard 2 в стране

В Минобороны Норвегии объявили о начале сборки танков Leopard 2 в стране. «Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии.
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