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Психолог: после возвращения в офис лучше не перегружать вечера делами

Психолог: после возвращения в офис лучше не перегружать вечера делами

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова посоветовала воспринимать первые две недели после возвращения с удалённой работы в офис как период адаптации и избегать резких изменений привычного режима.

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