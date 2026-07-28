Торги на российском рынке акций открылись в минусе

Во вторник, 28 июля, фондовый рынок РФ демонстрирует снижение: к 12:00 мск индекс МосБиржи опустился на 1,09% — до 2192,69 пункта, индекс РТС просел на аналогичную величину и достиг отметки 885,42 пункта.
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