Торги на российском рынке акций открылись в минусе

Во вторник, 28 июля, фондовый рынок РФ демонстрирует снижение: к 12:00 мск индекс МосБиржи опустился на 1,09% — до 2192,69 пункта, индекс РТС просел на аналогичную величину и достиг отметки 885,42 пункта.