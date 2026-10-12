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Крымская газета

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Продавщица из Феодосии обманула пожилую покупательницу на 87 тысяч рублей

Продавщица из Феодосии обманула пожилую покупательницу на 87 тысяч рублей

В Феодосии завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней продавщицы, обвиняемой в шести эпизодах кражи денег с банковского счёта 79-летней пенсионерки.

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