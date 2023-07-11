Противник потерял около половины брошенной в очередное наступление бронетехники на Запорожском направлении

Украинские войска предприняли очередную попытку атаковать на Запорожском направлении. Если в течение несколько суток наблюдался отказ противника от использования западной бронетехники по линии Орехов-Работино, то накануне ВСУ решили вновь нанести удар, используя натовские средства.
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