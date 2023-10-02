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Экс-глава "Спартака" Червиченко порассуждал о замене Промеса в игре с "Крыльями"

Экс-глава "Спартака" Червиченко порассуждал о замене Промеса в игре с "Крыльями"

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в комментарии Metaratings.ru высказался о замене футболиста красно-белых Квинси Промеса в матче против самарских "Крыльев Советов" в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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