«Закрой рот». Георгиос Барцокас не выдержал, когда Маккиссик хотел построить владение под себя

В концовке четвертого матча серии между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» (73:69, 2-2) на скамейке греческой команды во время таймаута случилась оживленная беседа.
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