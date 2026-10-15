После возгорания и взрыва газовой емкости в ангаре на улице Окружной, 2к, где заправляли бытовые баллоны, погиб один человек и пострадали четверо; огонь охватил 2,4 тысячи квадратных метров.
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