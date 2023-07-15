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Президент ЮАР заявил о визите Путина вопреки МУС

Президент ЮАР заявил о визите Путина вопреки МУС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса оказался в весьма щекотливой ситуации. Впереди – саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), он состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, то есть Южно-Африканская Республика – принимающая сторона.

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Комментарии
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А
Александр
А ещё можно на китайском воздушном шаре.
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10 час.
idrogov Дрогов
нет предложений, я не специалист,  но решать ВВП!
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9 час.
Евгения Баринова
Никому доверять в этой обстановке нельзя!
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4 час.

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