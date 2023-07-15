Президент ЮАР Сирил Рамафоса оказался в весьма щекотливой ситуации. Впереди – саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), он состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, то есть Южно-Африканская Республика – принимающая сторона.
Президент ЮАР заявил о визите Путина вопреки МУС
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
А ещё можно на китайском воздушном шаре.
Ответить
10 час.
iД
idrogov Дрогов
нет предложений, я не специалист, но решать ВВП!
Ответить
9 час.
Евгения Баринова
Никому доверять в этой обстановке нельзя!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии