Президент ЮАР заявил о визите Путина вопреки МУС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса оказался в весьма щекотливой ситуации. Впереди – саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), он состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, то есть Южно-Африканская Республика – принимающая сторона.