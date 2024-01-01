Врач Умнов: от похмелья спасут перекусы и прогулки на улице

Чтобы облегчить состояние при похмелье, нужно пить много воды и гулять на свежем воздухе. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.