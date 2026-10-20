“In the run-up to the midterm elections, Iranian state media is gleefully chronicling high prices at American gas pumps — and their impact on President Trump’s political standing,” the New York Times reports.
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