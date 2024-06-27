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Рябков: Запад мерами против РФ приближается к точке невозврата

Рябков: Запад мерами против РФ приближается к точке невозврата

Западные страны шаг за шагом приближают себя к точке невозврата, когда принимают меры против России. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с газетой «Известия».

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