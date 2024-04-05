Собянин: Более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

В районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино будут построены три новых детских сада В рамках программы реновации в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы начнут строительство и проектирование 72 новых жилых зданий.
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