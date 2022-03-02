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Закупку Японией истребителей F-35 назвали шагом к доктрине ядерного удара

Закупку Японией истребителей F-35 назвали шагом к доктрине ядерного удара

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press Закупка Японией истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на замену F-15 — шаг к принятию доктрины превентивного ядерного удара, считают обозреватели Military Watch, передаёт «ПолитРоссия».

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