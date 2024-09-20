Число погибших при ударе по южному пригороду Бейрута увеличилось до 14

Количество погибших в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нанесенного по южному пригороду Бейрута, выросло до 14, сообщает 20 сентября газета The New York Times (NYT) со ссылкой на минздрав Ливана.
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