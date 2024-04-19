ГАИ с 12 по 14 апреля проведет массированную отработку дорог Р43 и М6.

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для принятия дополнительных мер по стабилизации дорожно-транспортной обстановки и в связи с увеличением транспортных потоков c 12 по 14 апреля ГАИ Минской области проводит массированную отработку автодорог Р43 граница Российской Федерации - Кричев - Бобруйск - Барановичи и М6 Минск - Гродно.