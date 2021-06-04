gorod55

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МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» вместе будут расчищать радиочастоты под сети 5G

МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» вместе будут расчищать радиочастоты под сети 5G

Соглашение в отношении совместного предприятия в рамках Петербургского международного экономического форума подписали генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян, президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

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