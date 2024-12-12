БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Диаспора из Баку отменила даже Бастрыкина. 14 выстрелов в бойца СВО не тянут на тюрьму

Диаспора из Баку отменила даже Бастрыкина. 14 выстрелов в бойца СВО не тянут на тюрьму

Уроженец Азербайджана, выстреливший 14 раз в бойца СВО, может выйти на свободу, отделавшись несколькими часами исправительных работ.

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Комментарии
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Сергей Рубцов
Путин бля открой глаза на этот призвол!!!!!!!!
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4 час.
лина каюмова
Ну если и Быстрикин не в силах изменить ситуацию,значит ему пора на пенсию.
Ответить
2 час.
ВК
Владимир Капицын
К сожалению, такие благодетели диаспор приводят к самосуду со стороны населения. Думаю, Бастрыкин это не оставит. Только и Генеральной прокуратуре тоже нужно работать и адвокатской палате применять меры, чтобы не было таких адвокатов.
Ответить
1 час.

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