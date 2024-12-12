Диаспора из Баку отменила даже Бастрыкина. 14 выстрелов в бойца СВО не тянут на тюрьму

Ну если и Быстрикин не в силах изменить ситуацию,значит ему пора на пенсию.

ВК

Владимир Капицын

К сожалению, такие благодетели диаспор приводят к самосуду со стороны населения. Думаю, Бастрыкин это не оставит. Только и Генеральной прокуратуре тоже нужно работать и адвокатской палате применять меры, чтобы не было таких адвокатов.