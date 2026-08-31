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Царьград

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МИД России отверг возможность переговоров с ЕС из-за игнорирования интересов

МИД России отверг возможность переговоров с ЕС из-за игнорирования интересов

Владислав Масленников из МИД России выразил скепсис по поводу возобновления диалога с ЕС, обвиняя Брюссель в игнорировании интересов Москвы.

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