Бастрыкин потребовал выяснить, как 11-летняя девочка сломала ногу в петербургском автобусе

В другом ЧП пострадал и 7-месячный мальчик Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту травмирования детей в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
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