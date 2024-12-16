Уголовное дело завели за мошенничество с платежами за отопление в Линево

Уголовное дело по факту мошенничества на сумму 116 млн рублей возбуждено в рабочем поселке Линево. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, неустановленные лица из числа руководителей муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр рабочего поселка Линево» (МУП «РКЦ р.
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