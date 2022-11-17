Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Расписание итогового турнира ATP на 18 ноября: Рублев и Циципас разыграют место в полуфинале не ранее 23:00

Стало известно расписание шестого игрового дня итогового турнира ATP в Турине. В пятницу, 18 ноября, Даниил Медведев сыграет с Новаком Джоковичем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх