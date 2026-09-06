«Црвена Звезда» одержала победу над «Партизаном» в белградском дерби чемпионата Сербии

В рамках очередного тура чемпионата Сербии по футболу состоялось традиционное белградское дерби между командами «Црвена Звезда» и «Партизан».
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