Сможет ли Перейра отомстить Прохазке за тренера? Узнаем уже утром

Чех Иржи Прохазка вновь подерется за пояс в рамках турнира UFC 295. Чешский боец, который увлекся «путем самураев» и ведет аскетичный образ жизни, не дрался с июня 2022 года, когда сумел выиграть наставника своего будущего соперника Алекса Перейры Гловера Тейшейру.