Сергей Лавров обвинил Европу в агрессивной риторике войны с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о ненужной агрессивной риторике европейских лидеров в отношении России.
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