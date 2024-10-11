Алаудинов: в Курской области фронт ВСУ посыпался

"В общей сложности где-то десять участков, где подразделения Вооруженных сил Российской Федерации двигаются с очень хорошими успехами", — подчеркнул Алаудинов и уточнил, что там фронт для ВСУ "посыпался".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии